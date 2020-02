Teresanna Pugliese attacca Francesca Cipriani sotto un post di Trash Italiano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice di Francesco Monte a Uomini e Donne, ha risposto al post in cui abbiamo ripreso la performance di Francesca Cipriani. Francesca Cipriani durante la diretta di Domenica Live, infatti, si è esibita nell’imitazione di Barbara Alberti, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Francesca si è prestata, infatti, al cambio look di Giovanni Ciacci, che l’ha trasformata in Barbara Alberti. Teresanna Pugliese ha commentato: ! 1 neurone è pure troppo! Che la Cipriani non ami l’Alberti non è un mistero. Quando Barbara, infatti, aveva usato delle parole poco carine nei confronti di Paola Caruso, Francesca Cipriani si era subito scagliata contro la scrittrice. Nelle performance di ieri, dunque, la Cipriani è arrivata in studio imitando l’Alberti per poi concludere il tutto con uno spogliarello. Il momento di ... trendit

gabrielsniceass : RT @wonderlandxsip: E come direbbe Teresanna Pugliese “adda turnà a nascer” per essere come me?? - wonderlandxsip : E come direbbe Teresanna Pugliese “adda turnà a nascer” per essere come me?? -