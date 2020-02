Shakira si è ispirata a Zootropolis per il look del Super Bowl 2020? (Di martedì 4 febbraio 2020) I fan di Shakira si sono convinti che l'abito rosso indossato durante lo show del Super Bowl sia ispirato a Zootropolis! Shakira è stata la protagonista, insieme a Jennifer Lopez, dello show musicale organizzato durante il Super Bowl 2020 e il suo look ha ricordato a molti fan quello di Gazelle, il personaggio a cui ha prestato la propria voce nel film animato Zootropolis. La star della musica, sul palco dell'evento sportivo, non ha cantato Try Everything, il brano ideato per il film Disney, ma questo non ha frenato i suoi fan nel notare un possibile legame tra gli abiti con cui si è esibita e quell'esperienza cinematografica. Shakira ha infatti scelto per la sua performance un outfit rosso che sembrava ... movieplayer

