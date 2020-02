Scoperto il nuovo amore di Lady Gaga e intanto lei… “sfila” in tanga sul balcone (Di lunedì 3 febbraio 2020) In tanga nero e reggiseno dal balcone della villa in affitto a Miami Lady Gaga mostra le sue curve bollenti. La star di “Bad Romance” si è esibita sabato al pre-Super Bowl durante lo show AT&T Super Saturday Night e tra il pubblico c’era anche il suo nuovo fidanzato… che ora ha anche un nome. In Florida Miss Germanotta infatti non è sola. Con lei c’è l’uomo che pare le stia facendo battere il cuore nuovamente. Stando a “Page Six” si tratterebbe di Michael Polansky, che dirige il rivoluzionario Parker Institute for Immunotherapy, che si occupa della ricerca sul cancro. Laureato in matematica e informatica a Harvard, è CEO del Parker Group di San Francisco e pare che la cantante lo abbia conosciuto un po’ di mesi fa in occasione di alcuni eventi che Parker ha organizzato per la sua fondazione nella sua residenza a Los Angeles. Lui ... newscronaca.myblog

Maria32211463 : Oggi sono uscito per camminare, la mia amica mi ha fatto una foto e ho scoperto che ero di nuovo magra???? - dishes_v : Ho scoperto un nuovo sport estremo: scendere le scale del suburbano mentre frena Brivido garantito - LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily Ma Marta quindi potrebbe davvero essere di nuovo incinta???? ?? Essendo passato p… -