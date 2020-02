Sanremo, la Littizzetto ad Amadeus: “Devi fare un passo indietro, sentiti donna” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Poco più di 24h e le luci si accenderanno sul palco dell’Ariston: tutto è pronto per la 70° edizione del Festival di Sanremo. Nonostante il tempo stringa, c’è spazio per gli ultimi consigli del caso: come quello di Luciana Littizzetto ad Amadeus. Tra chi ha qualcosa da dire al conduttore, però, c’è anche l’amico Fiorello. Il consiglio di Luciana Littizzetto per Sanremo Il contesto per dare consigli è l’intervento di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Normalmente spaparanzata sulla scrivania di Fazio, questa volta Luciana deve intervenire da casa, perché a fine anno una caduta l’ha costretta a portare gesso a braccio e gamba. Assieme a lei, è intervenuto anche Amadeus, prossimo ad aprire le danze a Sanremo.Qui Luciana ci ha tenuto a dare al conduttore un consiglio, dopo che questo ha annunciato che ci sarà molta libertà sul palco: “Fa’ attenzione ad improvvisare. Quando ... thesocialpost

kleinerosetta : RT @Camils10: Io un Sanremo condotto da Fazio, Littizzetto, Amadeus e Fiorello lo sogno, lo sogno eccome. #CTCF - erasersoo : RT @Camils10: Io un Sanremo condotto da Fazio, Littizzetto, Amadeus e Fiorello lo sogno, lo sogno eccome. #CTCF - _elisabennet : RT @Camils10: Io un Sanremo condotto da Fazio, Littizzetto, Amadeus e Fiorello lo sogno, lo sogno eccome. #CTCF -