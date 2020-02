Sampdoria, Tonelli: «C’è voglia di rivalsa contro il Napoli» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le dichiarazioni di Lorenzo Tonelli, ex difensore del Napoli trasferitosi in questa sessione di mercato alla Sampdoria Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sampdoria-Napoli, Lorenzo Tonelli ha raccontato le sue emozioni prima della sfida contro la sua ex squadra. «voglia di rivincita contro il Napoli? C’è affetto e stima da parte mia e da parte loro. C’è questo senso di rivalsa, ma alla fine affrontando le partite dovrei avere sempre questa sensazione. Pericolosità del Napoli? Sicuramente hanno ritrovato fiducia, è indice di pericolosità. Hanno giocatori di grande qualità, non hanno una situazione di classifica che rispecchia quello che è la squadra. Non dobbiamo “incartare” il Napoli ma gestire il nostro gioco». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

