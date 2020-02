Roma, la seconda vita di Bruno Peres: Fonseca lo apprezza (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, ecco la seconda vita in giallorosso di Bruno Peres. Fonseca apprezza il brasiliano, già mandato in campo in 4 gare su 6 Sembrava solamente di passaggio in questo mercato di gennaio, invece Bruno Peres sta scalando sempre più posizioni nella gerarchia di Paulo Fonseca. Seppur tornato in condizioni precarie, il brasiliano è stato schierato dal tecnico in 4 delle ultime 6 partite. Il portoghese apprezza le qualità del terzino e, sommando l’attuale mancanza di troppe alternative, il gioco è fatto. Nell’orrida gara di Reggio Emilia è stato uno dei pochi a salvarsi nei 45 minuti disputati, anche se l’errore commesso in occasione del 4-2 di Boga pesa non poco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

