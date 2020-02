Pupo, 40 anni di Su di Noi/ "Più felice di essere al GF VIP 4 che a Sanremo 2020" (Di martedì 4 febbraio 2020) Pupo polemizza nuovamente su Sanremo 2020: "sono più felice di essere qui al GF VIP per festeggiare i 40 anni di Su di Noi" ilsussidiario

_Anonimah_92 : RT @Ri_Ghetto: Pupo NERO per sta cosa dei 40 anni di Su di noi e il non essere stato chiamato come ospite a Sanremo #GFvip - kelisle : Pupo ma ti hanno scongelato direttamente dagli anni 80??? Io BOH #gfvip - i_medici_ : RT @Ri_Ghetto: Pupo NERO per sta cosa dei 40 anni di Su di noi e il non essere stato chiamato come ospite a Sanremo #GFvip -