Palermo non si Lega: la protesta per Salvini in Sicilia (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Palermo oggi Matteo Salvini è atteso al Teatro Al Massimo e in una passeggiata in programma a Ballarò, il mercato del capoluogo della Sicilia. Davanti al teatro lo attenderanno le 6000 Sardine di Palermo con una manifestazione di protesta e una serie di striscioni “La Sicilia non si Lega”. Palermo non si Lega: la protesta per Salvini in Sicilia E soprattutto con un flash mob costituzionale annunciato sulla loro pagina FB: 1. Stendi un lenzuolo con scritto #LaSiciliaNonSiLega 2. Porta una Costituzione (o un libro) e un citofono di carta. Noi Sardine di Palermo ne abbiamo realizzato uno individuando alcuni valori fondamentali ma il mare è aperto e plurale ed in basso troverete il link per scaricare un citofono “in bianco” da riempire con i vostri valori, le vostre idee. Domani saremo in piazza per manifestare nel nostro stile originale, creativo e pacífico che ... nextquotidiano

