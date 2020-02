Montagna: recuperati nella notte alpinisti in difficoltà sul Gran Sasso (Di lunedì 3 febbraio 2020) notte all’addiaccio per due alpinisti, un uomo e una donna, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno lanciato l’allarme dal Corno Piccolo, sul Gran Sasso, a 150 metri dalla vetta: una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si è portata in quota, anche grazie all’ausilio dell’ovovia di Prati di Tivo. L’accensione notturna dell’impianto è stata autorizzata dalla Prefettura di Teramo. I tecnici hanno raggiunto gli alpinisti 38enne bloccati a circa 2500 metri intorno alla mezzanotte.L'articolo Montagna: recuperati nella notte alpinisti in difficoltà sul Gran Sasso Meteo Web. meteoweb.eu

Montagna recuperati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Montagna recuperati