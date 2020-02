Memorandum Libia, Amnesty International: “L’Italia ancora complice nella tortura dei migranti e dei rifugiati” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Memorandum Libia, Amnesty International: “L’Italia ancora complice nella tortura dei migranti e dei rifugiati” “Decine di migliaia di rifugiati e migranti sono intrappolati in una zona di guerra. Chi cerca di fuggire via mare rischia di essere intercettato e riportato nei centri di detenzione. Collaborando a fermare le persone in mare e a trattenerle in Libia, l’Italia si è resa complice di questa situazione”. Sono le dure parole di Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l’Europa, nei confronti dell’Italia, che ha rinnovato ieri il Memorandum con la Libia sui migranti. Il Memorandum Italia-Libia è stato rinnovato automaticamente il 2 febbraio 2020, a tre anni dalla sua sottoscrizione. La durata dell’accordo è stata quindi prorogata per altri tre anni senza che il contenuto del documento fosse modificato come promesso dal ... tpi

