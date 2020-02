Maggioranza a Lega e FdI Così la Camera col taglio dei parlamentari

Lazio. Corrotti (Lega) : “Su occupazioni abusive Cacciatore entra in Maggioranza” : “Sembra ormai palese l’entrata in maggioranza da parte del consigliere del Movimento 5 stelle Marco Cacciatore che, oltre a presentare un emendamento che punta a predisporre un bando pubblico per tutti gli occupanti senza titolo, sposa anche la battaglia della maggioranza che copia e incolla l’articolo 10 ritirato poi in commissione bilancio durante la legge di stabilità, grazie anche ad una dura opposizione di tutto il centrodestra ...

Calabria - 19 i seggi assegnati alla Maggioranza - 10 all’opposizione. Cinque andranno a Forza Italia - 4 alla Lega e 4 a FdI. Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti : Sono 19 i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra che si è aggiudicata le elezioni regionali in Calabria con la netta vittoria di Jole Santelli. Tra volti nuovi e molte conferme, il gruppo di maggioranza, secondo i dati del Viminale, sarà guidato da Forza Italia che porta a casa 5 seggi: Gianluca Gallo (12.053 preferenze); Antonio De Caprio (3.782); Domenico Tallini (8.009); Giovanni Arruzzolo (8.649) e Domenico Giannetta (6.483). A ...

Emilia-Romagna - 29 seggi alla Maggioranza 21 all’opposizione (22 al Pd e 14 alla Lega). Ecco chi sono i 50 neoeletti nel parlamento regionale : Questa la composizione della nuova Assemblea legislativa stilata grazie all’elaborazione dei dati definitivi effettuata per cronacabianca.eu. I seggi assegnati alla maggioranza, compreso quello del presidente Stefano Bonaccini, sono 29 mentre sono 21 quelli appannaggio dell’opposizione. Al Pd vanno 22 seggi, di cui 5 a Bologna, 3 rispettivamente a Modena e Reggio Emilia, 2 a Parma, Ferrara, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini, 1 a ...

Matteo Salvini - il governo può saltare anche se la Lega perde in Emilia. Retroscena dalla Maggioranza : Le dimissioni di Luigi Di Maio possono agevolare uno scenario completamente diverso da quello attuale, che potrebbe vedere Pd e M5s unire le forze per dar vita ad un nuovo Ulivo di prodiana memoria. Al momento la raffazzonata maggioranza giallorossa regge un governo nato esclusivamente per impedire

Gregoretti - sì della Giunta al processo per Salvini con i voti della Lega. La Maggioranza non partecipa : I senatori della Lega seguono l’indicazione del leader e votano contro la proposta di Gasparri di negare l’arresto. A metà febbraio il voto definitivo dell’Aula del Senato

La Maggioranza diserta il voto sul caso Gregoretti e la Lega manda a processo Salvini : La Giunta per l'Immunità del Senato - riunita nei soli membri della minoranza - ha accolto la richiesta dell'ex ministro...

La Lega manda Salvini a processo No da Fi e FdI. Maggioranza assente : Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull'ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Contro... Segui su affaritaliani.it

Gregoretti - Maggioranza diserta voto in Giunta su Salvini. Lega : «Voteremo sì al processo» : Come annunciato la maggioranza diserta la Giunta delle immunità del Senato per votare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. L'ha...

La pantomima della Gregoretti : oggi in giunta la Lega dirà sì al processo a Salvini e la Maggioranza non si presenterà : Nel giorno del voto della giunta delle immunità del Senato sul caso Gregoretti, il segretario della Lega Matteo Salvini ha ribadito la sua richiesta: «I senatori della Lega questo voteranno: che si faccia questo processo politico, a chi ha difeso la sicurezza, i confini e l’onore di questo Paese». La riunione di maggioranza è convocata alle 15. A quanto si apprende, i senatori sarebbero orientati a non presentarsi al voto delle 17, che ...

Consulta boccia referendum - ma non tutti i giudici sono convinti. Maggioranza plaude - ira Lega : Con il fiato sospeso, sin da ieri, in attesa della decisione della Corte costituzionale sul referendum che riguardava la legge elettorale, la politica stasera prende atto: il quesito e' stato dichiarato inammissibile. E, aspettando le motivazioni della Consulta, e' subito un effluvio di dichiarazioni, a partire da Matteo Salvini, leader della Lega, il partito che ha promosso l'iniziativa. "E' una vergogna, e' il vecchio sistema che si difende: ...

Matteo Renzi - i suoi votano con Lega - FdI e Forza Italia : il caos sulla prescrizione. Maggioranza a rischio : Che la legge di Alfonso Bonafede sullo stop alla prescrizione sia "un obbrobrio" lo pensa anche Italia Viva. Nella giornata di discussione all'interno della commissione giustizia Matteo Renzi e i suoi hanno spaccato la Maggioranza. Due deputati di Iv, sul voto riguardante l'emendamento dei 5 Stelle

Prescrizione - la Maggioranza si spacca : i renziani votano con Lega e Forza Italia : La maggioranza si spacca in commissione Giustizia, alla Camera, dove è stata votata la soppressione della proposta di legge Costa che puntava ad abrogare la Prescrizione. votano per l'eliminazione Pd, M5s e Leu: Italia Viva di Matteo Renzi, invece, ha votato con Lega e Forza Italia a favore della proposta del deputato azzurro.Continua a leggere

Gregoretti - la Maggioranza scappa dalla conferenza e la Lega : "Vogliono solo prendere tempo" : La maggioranza sulla questione Gregoretti non ha ottenuto il rinvio del voto come sperava e quindi tutto sarà posticipato alla conferenza dei capigruppo del Senato di domani. Una furbata che non è piaciuta alla Lega. "Una maggioranza senza coraggio e senza serietà pretende di ammettere delle integra