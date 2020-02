M5S, Ciarambino: “Cresciuti in Campania solo grazie a una comunità meravigliosa” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se in questi anni il Movimento 5 Stelle ha fatto registrare in Campania percentuali di consensi sempre al di sopra della media nazionale, è stato solo grazie al supporto di una comunità meravigliosa che non ha mai smesso di credere nel nostro progetto e nel nostro impegno. Abbiamo la fortuna di poter contare su una risorsa straordinaria, costituita dai nostri attivisti, dalla nostra gente e da tutte quelle persone che in questi anni si sono avvicinate a noi e ci hanno sostenuto perché hanno compreso che il fine ultimo di ogni nostro sforzo è solo ed esclusivamente il bene comune. Una comunità meravigliosa, mossa dal desiderio di contrastare un sistema che, in decenni di governi regionali di destra e sinistra, ha alternato nomi e simboli di facciata, ma che ha puntualmente alimentato le proprie preferenze con un clientelismo scientifico e provvedimenti ad hoc ... anteprima24

