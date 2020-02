Lo show del Super Bowl con Shakira e Jennifer Lopez

JENNIFER LOPEZ/ Protagonista dell’halftime show insieme a Shakira (Super Bowl 2020) : JENNIFER LOPEZ è una delle artiste che si esibiranno al Super Bowl 2020. In coppia con lei Shakira: a loro il compito di allietare l’halftime.

Volley femminile - Conegliano vince la Coppa Italia! Secondo sigillo delle Campionesse del Mondo - Egonu show : Conegliano ha conquistato la Coppa Italia 2020 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) nella finale andata in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio e hanno così alzato al cielo il trofeo per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi del 2017. Le Campionesse d’Italia riscattano la sconfitta subita dodici mesi fa nell’atto conclusivo contro Novara e aprono la ...

Enjoy : Ridere fa bene - stasera su Italia 1 il nuovo show comico con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono : Enjoy: Ridere Fa bene, il nuovo show comico con Diego Abatantuono e condotto da Diana Del Bufalo, da domenica 2 febbraio su Italia 1 La risata diventa una sorta di sfida a suon di battute e sketch. stasera, domenica 2 febbraio su Italia 1, alle 21:15 circa, parte Enjoy: Ridere Fa bene, un nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione di Diego Abatantuono. “Enjoy – Ridere fa bene” è una produzione Colorado Film per RTI ...

Diretta del Super Bowl 2020 con Shakira e Jennifer Lopez - come seguire il match e lo show dell’intervallo : Sarà possibile assistere in Diretta anche dall'Italia al Super Bowl 2020 con Shakira e Jennifer Lopez come performer dell'Halftime show. La 54a edizione dell'evento sportivo più famoso e seguito al mondo andrà in scena tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, con la finale della National Football League, la lega professionistica di football americano, arricchita dallo spettacolo musicale dell'intervallo ambitissimo dagli artisti di tutto il mondo ...

Premier League - altro show del Liverpool : pari United - super Everton : Il Liverpool vince ancora, batte 4-0 il Southampton e continua a macinare record. Vittoria in rimonta e al 90' per Ancelotti. Lo United

Serie A - show-ssuolo contro la Roma : le pagelle della partita : Primo tempo spettacolare al Mapei Stadium, con i neroverdi capaci di andare avanti 3-0. I giallorossi tentano la rimonta, ma l'espulsione di Pellegrini annienta le speranze.

Ginnastica artistica - la Brixia Brescia domina la prima tappa di Serie A : che show delle Fate - Giorgia Villa da over 15! : La Brixia Brescia ha dominato la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica andata in scena davanti ai 4000 spettatori del Mandela Forum di Firenze. Le Campionesse d’Italia erano le grandi favorite della vigilia e non hanno avuto problemi a imporsi con addirittura 167.350 punti, rifilando ben 13 lunghezze di distacco alla seconda classificata: un vero e proprio show della Leonessa che si candida alla conquista del settimo ...

‘Gf Vip 4’ - le reazioni di alcuni volti noti all’ottava puntata del reality show! (Video) : La puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda ieri sera è stata ricca di sorprese, ma anche battibecchi. Ciò che ha più suscitato reazioni non solo tra i telespettatori, ma anche tra molti volti noti è stato l’incontro romantico tra Pago e la sua ex fidanzata Serena Enardu. Nonostante il televoto della prima puntata del reality avesse negato l’ingresso in Casa alla Enardu, gli autori ieri sera le hanno comunque permesso di ...

Amazon Echo show 5 ora scansiona i codici a barre per aggiungere i prodotti alla lista della spesa : Novità per Amazon Echo Show 5 che ora può scansionare i codici a barre per aggiungere nuovi prodotti alla lista della spesa. E nel mentre Alexa aggiunge una feature per impostare i timer e i promemoria in stanze specifiche. Ecco tutti i dettagli. L'articolo Amazon Echo Show 5 ora scansiona i codici a barre per aggiungere i prodotti alla lista della spesa proviene da TuttoAndroid.

Scintille su Reddito e Autostrade. Renzi all’attacco - i 5S non mollano. L’ex rottamatore sempre più disturbatore del Governo. Ennesimo show in Tv : punta al 20% ma è sotto al 5 : A neanche ventiquattro ore dal vertice fra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza per rilanciare l’azione di governo attraverso un cronoprogramma che traghetti l’esecutivo fino al 2023, Matteo Renzi, ospite a Otto e mezzo su La7 ha ribadito che non intende fare un partito unico con i 5Stelle, neanche morto. “Se abbiamo fatto un governo come quello che abbiamo fatto è stato per evitare il rischio-Salvini. ...

49ers-Chiefs football americano - Superbowl 2020 : il programma completo. Orari della partita e dello show : come vederlo in tv : Domenica 2 febbraio si disputerà il Super Bowl 2020, all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) è tutto pronto per la finale della NFL 2020, il massimo campionato statunitense di football americano. Si preannuncia grande spettacolo per un evento atteso tutto l’anno, la partita più importante della stagione metterà in palio il trofeo tanto ambito da tutte le franchigie, un vero e proprio sogno per tutti i giocatori che inseguono ...

NBA 2020 - i risultati della notte (1 febbraio) : Lakers - niente vittoria per Kobe. Successi per Melli e Gallinari - show di Irving : Si sono disputati nella notte 7 match della NBA e in campo sono tornati anche i Los Angeles Lakers, per la prima volta sul parquet dopo la tragedia che ha portato via Kobe Bryant. E in una notte molto particolare sono arrivati i ko proprio di Los Angeles, ma anche quelli di Milwaukee e di Dallas. Successi, invece, per i Pelicans e i Thunder. Era un ritorno in campo difficile allo Staples Center per i Los Angeles Lakers dopo la morte improvvisa ...