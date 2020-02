Le iniziative della Regione sulla presenza del lupo in Piemonte (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, fa presente che “la Regione Piemonte sta affrontando con il massimo impegno laprimapagina

amnestyitalia : Azioni legali, proteste e altre iniziative in programma in alcuni porti europei per opporsi allo scalo del cargo sa… - raffaellapaita : Oggi due belle iniziative di #ItaliaViva in Liguria. A Savona abbiamo parlato di infrastrutture, idee e aspettative… - SIAE_Official : Innovazione a sostegno del #dirittodautore: il DG di SIAE @g_blandini firma la convenzione per finanziare il proget… -