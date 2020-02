La statua di 150 kg per celebrare Sanremo di chef Ernst Knam (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anche il cioccolato per celebrare il Festival. Con una statua di 150 kg raffigurante 'La Primaverà e una 'Kompilation' ad opera dello chef Ernst Knam. "L'anno scorso per il Festival ho creato una serie di praline dedicate ai cantanti in gara, li ho contattati e ho pensato per ciascuno di loro a un gusto che li rappresentasse - racconta il Re del Cioccolato - Quest'anno invece ho voluto avvicinarmi di più alla musica e alle note in particolare...tingendo il tutto con i colori dei fiori, che ogni anno in questo periodo invadono la riviera". È così che nasce la Kompilation, personale omaggio dello chef alla riviera dei fiori e alla musica italiana: la classica confezione Knam in acetato crystal che racchiude 10 praline di colori e gusti differenti, con i nomi delle 7 note e i simboli chiave di violino, bemolle e diesis. Si va dal marrone con pennellate verde acido in stile Pollock ... agi

