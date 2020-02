Il progetto Flashpoint salverà 38.000 flash game ed eviterà che vadano perduti per sempre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nel 2020, flash ci lascerà per sempre. Il formato multimediale di Adobe ha definito una certa era di Internet, ma le vulnerabilità di sicurezza e gli avanzamenti di HTML hanno reso flash ormai obsoleto. Adobe ha annunciato la fine del supporto nel lontano 2017 e tutti i principali browser rimuoveranno flash completamente entro il 31 dicembre 2020. Quando ciò accadrà, decine di migliaia di giochi flash spariranno da Internet per sempre.È qui che entra in gioco flashpoint. Questo sforzo di conservazione ha raccolto i giochi flash da Internet prima della morte del formato e li ha distribuiti con un launcher open source. Il programma è disponibile come archivio completo da 241 GB o come versione autonoma che consente di scaricare i giochi.flashpoint ha salvato circa 40.000 giochi e animazioni, tutte cose che potrebbero andare perse se non per il lavoro di questi fan e archivisti.Leggi ... eurogamer

