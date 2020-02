Il presidente degli Stati Uniti non sa dove si trova Kansas City (Di lunedì 3 febbraio 2020) (foto: Sarah Silbiger/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con i Kansas City Chiefs, trionfatori dopo ben 50 anni del Super Bowl 2020, l’evento sportivo più visto al mondo. E lo ha fatto ovviamente attraverso Twitter, subito dopo la fine del match, commettendo però una clamorosa gaffe. “Avete rappresentato il grande stato del Kansas”, ha scritto il tycoon. Peccato però che Kansas City si trovi in Missouri. Seppur il tweet è stato cancellato in fretta e furia prima di essere ripubblicato correttamente, non è riuscito a sfuggire a migliaia di screenshot che hanno cominciato a diffonderlo in rete. (Screenshot del primo status, poi rimosso dal presidente) I Kansas City Chiefs sono una squadra di football americano della National Football League (Nfl) con sede a Kansas City, nello stato del Missouri. Fra la pioggia di critiche online che hanno ... wired

DiMarzio : #Fiorentina insiste per #Amrabat. Tentativo degli agenti con il presidente del #Verona #Setti per sbloccare il tutt… - Ansa_TerraGusto : Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli #enologi, lancia l’allarme: “Stiamo vivendo l’inverno più #caldo che… - CHEfa71 : RT @EugenioCardi: Inammissibile. Assolutamente scandaloso, folle e inammissibile. Dove sono le Forze dell'ordine? Dove sono il Ministro deg… -