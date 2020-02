Costacurta: «Oggi si sono evidenziati ancora dei problemi nel Napoli» (Di martedì 4 febbraio 2020) Nel postapartita di Sky Sport Alessandro Costacurta commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, la terza consecutiva per gli uomini di Gattuso, ma questo non significa, secondo lui, che la crisi sia completamente risolta: “Il Napoli ha vinto la partita con la panchina lunga. La Samp, grazie ad aggressività e corsa, era riuscita a mettere in piedi la partita. Poi quelli entrati dalla panchina per il Napoli hanno segnato i due gol e non può esserci spiegazione diversa da questa. Oggi si sono evidenziati dei problemi, ma ora è una squadra in fiducia. I nuovi acquisti hanno portato qualità e aria nuova”. L'articolo Costacurta: «Oggi si sono evidenziati ancora dei problemi nel Napoli» ilNapolista. ilnapolista

