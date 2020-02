Coronavirus, realmente a cosa ci troviamo di fronte? (Di lunedì 3 febbraio 2020) In questi giorni abbiamo letto e assistito a di tutto sul tema del Coronavirus, informazioni di vario genere, da quelle veritiere di tono più pacato, fino alle grida di allarme rosso, fino anche le bufale vere e proprie di ogni tipo, si sono incessantemente moltiplicate in ogni dove. di Luca Cellini Roma Termini (Foto di Giacomo Andreoli) In questi giorni abbiamo persino assistito ad episodi dove dei cinesi venivano sgridati per esser venuti in Italia ad “infettarci” oppure, sull'onda (...) - Salute / Virus, Pandemia, , Epidemia, Coronavirus feedproxy.google

