Coronavirus, il numero dei morti supera quello della Sars: in Cina 17mila casi confermati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sale il bilancio dei morti da Coronavirus 2019-nCoV: il numero dei morti ha raggiunto quota 361, superando quello della Sars in Cina tra il 2002 e il 2003. Altri 17mila casi di contagio sono stati confermati, mentre sono 475 i pazienti dimessi dagli ospedali e sulla via della guarigione. Crollano i mercati asiatici e lo yuan. fanpage

