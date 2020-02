Coronavirus | il bilancio si aggrava e supera quello della Sars

Coronavirus - il numero di morti sale a 361 - superato il bilancio della Sars : Continua ad acuirsi il bilancio delle vittime del Coronavirus in Cina: i decessi sono saliti a 361, numero superiore a quello dei morte per la Sars. Nelle scorse ore è atterrato in Italia l’aereo che trasportava gli italiani rimasti bloccati a Wuhan dopo l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus. I 56 connazionali sono stati riportati nel nostro […] L'articolo Coronavirus, il numero di morti sale a 361, superato il ...

Coronavirus - quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato : Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio ...

Coronavirus - il punto delle 13 : isolato il virus a Roma - sale il bilancio in Cina - tornano gli italiani : La notizia più importante, a livello scientifico, arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma dove è stato isolato il virus. Ad annunciarlo è il ministro Speranza in una conferenza stampa sul Coronavirus. «È un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». Una notizia, assicura Speranza, dalla rilevanza internazionale e di cui beneficerà l’intera ...

Coronavirus - quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato : Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio ...

Coronavirus : il 31 gennaio il bilancio più drammatico. Primo caso anche in Spagna : 259 morti, 11.943 contagiati dal Coronavirus stando agli ultimi bollettini: soltanto nella giornata di ieri, sono stati 46 i decessi e 2102 i nuovi casi in Cina. La giornata peggiore da quando l’epidemia ha preso piede nel gigante asiatico, mentre il contagio si allarga in sempre più stati. Primo caso in Spagna, bilancio in Cina si aggrava È infatti in Spagna che si registra l’ultimo caso accertato di Coronavirus in Europa: lo ha ...

Coronavirus - quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato : Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio ...

Coronavirus - sale a 258 il bilancio delle vittime - il numero dei contagiati supera i 10mila : Sono 258 i morti per il Coronavirus: nella giornata di oggi, 31 gennaio, sono stati registrati 45 nuovi decessi nella provincia di Hubei. E i contagi sono saliti in 24 ore di 1.347 nuovi casi. Lo fa sapere il governo cinese. Il numero dei contagiati in tutto il mondo arriva a superare i 10mila. Anche in Europa aumenta il numero di casi accertati: attualmente si contano 16 persone contagiate. Sei in Germania tra cui un bambino, cinque in ...

Coronavirus - il bilancio in Italia : parla il medico dell’ospedale Spallanzani : Alle ore 14 di oggi, venerdì 31 gennaio, si è tenuta una conferenza stampa molto importante presso l’istituto nazionale malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per fare il punto sulla situazione riguardante il Coronavirus in Italia, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. Sono stati forniti gli ultimi aggiornamenti dopo i primi due casi nel nostro territorio, ovvero i turisti cinesi che si sono sentiti male ...

Coronavirus - quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato : Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio ...

Coronavirus : il bilancio aggiornato di morti e contagi - i casi sospetti sono oltre 15mila : Il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Cina è salito a 213 morti, mentre i casi di contagio confermati sono 9.692: lo ha riferito la Commissione nazionale della Sanità cinese, secondo la quale 1.527 pazienti sono in condizioni critiche, mentre i casi sospetti sono oltre 15mila. Ieri si sono registrati 1.982 nuovi casi confermati e 4.812 sospetti, i morti sono stati 43, la maggior parte nella provincia di Hubei, epicentro ...

Coronavirus - il bilancio delle vittime sale a 170 : ben 7.700 gli infetti : Continuano a crescere il numero di vittime del Coronavirus, con ben 170 morti accertate. Secondo alcune stime sarebbero ben 7700 le persone infette. Continua ad aumentare il numero di vittime causate dal Coronavirus. Secondo gli ultimi report sarebbero ben 170 le morti accertati, una crescita di 38 unità rispetto alla giornata di ieri. Ma non […] L'articolo Coronavirus, il bilancio delle vittime sale a 170: ben 7.700 gli infetti proviene ...

Coronavirus - il bilancio dei morti sale a 170. Mille nuovi contagi - anche Ikea chiude in Cina : In Cina il numero dei morti causati dal Coronavirus è salito a 170. La conferma arriva dalle autorità cinesi dopo 37 nuovi decessi nello Hubei, provincia da cui è partita l’epidemia. I nuovi casi registrati nella provincia focolaio dell’infezione sono stati 1.032, in rallentamento però rispetto ai 1.459 di due giorni fa e ai 2.077 di lunedì. La provincia dell’Hubei, epicentro del Coronavirus 2019-nCoV, ha confermato 4.586 ...

Coronavirus - sale il bilancio di morti. Forse però c’è una buona notizia : Il numero delle vittime in Cina è salito a 170. 6078 i casi di contagio accertati: più dell’epidemia di Sars del 2003. Martedì si sono registrati meno contagi rispetto a lunedì: c’è Forse un rallentamento? In caso di epidemie, i numeri sono importanti: per capirne la portata, fare raffronti ed immaginare conseguenze. Al momento le […] L'articolo Coronavirus, sale il bilancio di morti. Forse però c’è una buona notizia ...

Coronavirus cinese : il bilancio dei morti sale a 169 - 1032 nuovi casi : Il numero di vittime confermate per l’epidemia di Coronavirus cinese è salito a 169, con 37 morti ieri nello Hubei: lo ha reso noto il governo cinese. I nuovi casi registrati nella provincia sono stati 1.032, in ulteriore rallentamento rispetto ai 1.459 di due giorni fa e ai 2.077 di lunedì.L'articolo Coronavirus cinese: il bilancio dei morti sale a 169, 1032 nuovi casi sembra essere il primo su Meteo Web.