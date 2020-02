Coronavirus, Conte (LeU): “Riconoscimento a scienziati salernitani dello Spallanzani” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Come è ormai noto, l’Istituto nazionale delle malattie infettive Spallanzani ha isolato, in meno di 48 ore, la sequenza del Coronavirus. L’istituto è diretto dal Professor Giuseppe Ippolito, salernitano, originario di Sant’Arsenio, e tra i suoi più valenti scienziati c’è un altro salernitano, il dottor Domenico Benvenuto, originario di Montecorvino Rovella. Essi hanno contribuito a una scoperta di alto valore scientifico, che merita un attestato di riconoscenza. A tal fine ho scritto una lettera al Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, chiedendogli di valutare il conferimento di un riconoscimento ufficiale da tributare ai due scienziati salernitani con una cerimonia pubblica, alla presenza del Presidente della Regione Campania e del ministro della Salute, Roberto Speranza“. Lo dichiara in una nota Federico Conte, deputato ... anteprima24

