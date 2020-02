Coronavirus, atterrati a Roma i primi italiani. Un 20enne non è partito perchè ha la febbre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono ritornati in Italia i 56 italiani bloccati a Wuhan a causa della diffusione del Coronavirus Sono atterrati questa mattina attorno alle 6 presso l’aeroporto di Fiumicino i 56 italiani che in queste settimane sono rimasti bloccati a Wuhan a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. A dare la notizia ieri è stato il viceministro Pierpaolo … L'articolo Coronavirus, atterrati a Roma i primi italiani. Un 20enne non è partito perchè ha la febbre NewNotizie.it. newnotizie

