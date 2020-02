Come ottenere prestazioni aziendali eccellenti? Partendo dagli strumenti messi a disposizione dei propri dipendenti: scopriamo quali sono. (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ottimizzazione dei processi aziendali non è solo basato sulle alte competenze dei propri dipendenti: gli strumenti messi a loro disposizione devono essere validi e al passo con l’innovazione tecnologica. Un ufficio che mira a crescere e ad aumentare il proprio fatturato non può basare le proprie aspettative unicamente sulla forza lavoro dei dipendenti, deve anche prestare una particolare attenzione alla gestione dell’ambiente di lavoro e degli strumenti con i quali i collaboratori svolgono le loro mansioni. Una buona impostazione del luogo di lavoro permette infatti a chiunque lo sfrutti di offrire prestazioni ottimizzate in maniera direttamente proporzionale alla qualità degli strumenti aziendali messi a disposizione. Il tipo di strumenti necessari è molto variabile, a seconda del settore di business in cui si opera e del numero di collaboratori aziendali. Ma alcuni elementi ... newsmondo

