C'è il Coronavirus, i netturbini di Roma non vogliono pulire nei quartieri "cinesi" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli spazzini di AMA non vogliono lavorare nelle zone di Roma dove ci sono cinesi. Anzi, di più: al Prenestino e all'Esquilino vorrebbero sospendere la pulizia per la paura del Coronavirus 2019-nCov. Lo racconta oggi Lorenzo De Cicco sul Messaggero, precisando che c'è anche chi non vuole lavorare agli sportelli. Sempre per l'emergenza virus, ovviamente… «In 8A (la zona di un turno, ndr) qualcuno ha timore di svolgere il servizio nella parte che dà su Via dell'Omo», altra area della Capitale puntellata di attività orientali, dai magazzini ai market. «Qualche timore – si legge ancora in chat – è stato manifestato dai colleghi dello sportello tariffa di Capo d'Africa», dove ogni giorno la gente si mette in coda per pagare le bollette della Tari. L'amministratore unico dell'Ama, Stefano Zaghis, prova a frenare allarmismi e furbizie di chi addirittura ...

