Calcio femminile, Zdenek Zeman: “In grande sviluppo in Italia, c’è un problema di cultura? Di solito le donne sono in cucina…” (Di lunedì 3 febbraio 2020) A margine della premiazione di Gian Piero Gasperini, miglior allenatore della stagione 2018-2019 a cui è stata assegnata la Panchina d’Oro, Zdenek Zeman ha effettuato alcune valutazioni ad ampio raggio sul Calcio Italiano e anche sulla realtà femminile. L’ex tecnico di Foggia, Lazio, Roma, Napoli, Pescara, Cagliari e Lecce ha chiarito in primis come gli episodi di Juventus-Fiorentina non siano stati così “scandalosi” e che i rigori assegnati alla Vecchia Signora potessero essere sanzionati senza troppi problemi. Il boemo ha poi espresso soddisfazione per quanto ottenuto da Gasperini, allenatore di un club non con grandissime disponibilità economiche: “Io ovviamente non ho votato, perché non ho allenato nella scorsa stagione. Sono contento per Gasperini, ha fatto bene in una società che ha meno mezzi degli altri“. E poi sul discorso Calcio ... oasport

