Calcio estero: il Liverpool vola, sorpasso Bayern, il Real batte l’Atletico (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Premier League ha un solo padrone, il Liverpool, a +22 sul City! Real primo, ko l’Atletico. Il Bayern sorpassa il Lipsia. Week-end di Calcio molto significativo nei maggiori campionati europei: a cominciare dal Liverpool, sempre più lanciato alla vittoria del titolo nazionale dopo trentanni. Liverpool padrone della Premier In Premier League, il Liverpool non si ferma più: contro il Southampton, l’undici di Klopp ha infatti ottenuto la 24/a vittoria in 25 giornate grazie alle reti di Oxlade-Chamberlain, Henderson e Salah (doppietta), salendo a quota 73 punti. Sono così 22 le lunghezze di vantaggio sul Manchester Cuty, ko in casa del Tottenham: Mourinho stende il rivale Guardiola e accorcia sul Chelsea per il 4° posto. fonte foto https://twitter.com/LFC Liga, al Real il derby e +3 sul Barça Una rete di Benzema permette al Real Madrid di aggiudicarsi il ... newsmondo

