BELLO FIGO, CANZONE PER BARBARA D'URSO/ Video Università "non sono stato denunciato" (Di lunedì 3 febbraio 2020) BELLO FIGO a Live - Non è la d'URSO: il rapper replica alle polemiche, dalla CANZONE dedicata alla conduttrice al Video all'Università di Pisa ilsussidiario

venariap : RT @FabyP_69: Bello Figo Ma chi cazzo è? Meritiamo l’estinzione - il_brigante07 : RT @FabyP_69: Bello Figo Ma chi cazzo è? Meritiamo l’estinzione - DetectiveClaz : @irlBrynhildr tanto la parte su bello figo la puoi recuperare su dplay IN BOCCA AL LUPO PER OGGI BROMBE -