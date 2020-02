Amici 19, anticipazioni: altre due maglie verdi, esami a non finire e un’eliminazione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sabato 1 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici 19. Ecco che cosa è successo Amici 19, anticipazioni: assegnate altre due maglie verdi Sabato 1 febbraio, mentre andava in onda la puntata di Amici 19 del pomeridiano, Maria De Filippi ne stava registrando un’altra. Ovviamente si tratta della puntata che vedremo su Canale 5 sabato prossimo, 8 febbraio. Dalle anticipazioni che si sono diffuse nel web la puntata è stata ricca di emozioni. In particolare, altri due allievi hanno ottenuto la maglia verde, biglietto d’accesso al Serale. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto i ragazzi si sono esibiti nella sfida a squadre. Gaia ha vinto contro Giulia, Federico ha vinto contro Javier, Matteo ha ottenuto il punto contro Karina, Martina ha vinto contro Francesco. La squadra di Gaia, quindi, questa volta ha vinto. I due concorrenti con i voti più alti da parte della ... kontrokultura

KontroKulturaa : Amici 19, anticipazioni: altre due maglie verdi, esami a non finire e un'eliminazione - - Notiziedi_it : Amici 19 anticipazioni e ospiti: Mamhood, due maglie verdi e una eliminazione - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: (SPOILER) Sono contento per Javier -