Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid per 5 ore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Boeing 767-300 di Air Canada è atterrato intorno alle 19.30 a Madrid dopo aver perso una ruota e dopo il decollo avvenuto alle 14.30. A complicare la situazione è una piccola avaria al motore sinistro. Il volo sopra la capitale spagnola è durato circa 5 ore.Il comandante ha comunque spiegato ai passeggeri che la situazione era sotto controllo: “Atterreremo all’aeroporto di Barajas ma abbiamo serbatoi pieni di carburante, quindi continueremo a volare in cerchio fino a quando non avremo consumato un po’ di carburante per essere più leggeri al momento dell’atterraggio. Tutto è sotto controllo. Questo Aereo ha sul carrello di atterraggio otto ruote posteriori su ciascun lato e anche nella parte anteriore, e ne abbiamo perso solo una, quindi non ci saranno problemi per l’atterraggio. Grazie mille per la pazienza”.Nel ... huffingtonpost

GianniPulito : RT @HuffPostItalia: Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid da 5 ore: atteso l'atterraggio - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid da 5 ore: atteso l'atterraggio - HuffPostItalia : Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid da 5 ore: atteso l'atterraggio -