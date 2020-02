Valencia, buona la prima di Florenzi: gol sfiorato, applausi e 3 punti (Di domenica 2 febbraio 2020) L'ex capitano della Roma è partito titolare nella sfida contro il Celta Vigo, decisa da un gol di Soler al 77': Valenciani quarti e uscita dal campo tra gli applausi per Florenzi. foxsports

