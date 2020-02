Milan Inter femminile, successo delle rossonere per 2-1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Milan Inter femminile, successo della squadra rossonera per 2-1. Bjorg e Giacinti ribaltano l’iniziale vantaggio di Bartonova È rossonero il derby femminile disputato allo stadio Brianteo di Monza tra Milan e Inter. successo in rimonta per le ragazze di Maurizio Ganz, che riescono a ribaltare l’iniziale vantaggio di Bartonova. A metà ripresa Bjorg riprende il pareggio, e poco dopo Valentina Giacinti sbaglia un calcio di rigore. Al minuto 79 il capitano rossonero si fa perdonare e realizza la marcatura che decide la stracittadina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

