Meteo Febbraio, ecco un Anticiclone MOSTRUOSO (Di domenica 2 febbraio 2020) Un Anticiclone MOSTRUOSO, un Meteo del tutto anomalo: in questi giorni sembra marzo, altro che giorni della merla o Candelora.Per fortuna, un netto cambiamento è già alle porte, ma quella del 29 gennaio - 3 Febbraio è davvero un'anomalia impressionante: difficile trovare i giusti aggettivi, la mitezza non ha davvero più fine. Gennaio 2020 ha proposto un Meteo tutt'altro che invernale, come già scritto più e più volte, ma ora Febbraio inizia con un Anticiclone di matrice sub-tropicale che impressiona gli addetti ai lavori e gli appassionati. Fortunatamente, tale anomalia è destinata a concludersi a breve, ma non possiamo che aspettarci valori di temperatura decisamente alti se mediati su tutto l'inverno. Purtroppo le occasioni di gelo e freddo sono quasi mancate e la sventagliata fredda in arrivo porterà un po' le cose a posto, ma nelle tendenze Meteo a medio e lungo ... meteogiornale

DPCgov : ??#allertaGIALLA oggi e domani, #2febbraio, per rischio idrogeologico in Toscana. ????L'allerta ti avvisa che potresti… - PonteAdriatico : LE PREVISIONI METEO DI OGGI, DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 - zazoomblog : Meteo Parma domani lunedì 3 febbraio: nubi sparse - #Meteo #Parma #domani #lunedì -