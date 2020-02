Mastella si è dimesso | cosa succede ora al Comune? Tappe e scadenze della crisi

Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento : Clemente Mastella ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni da sindaco di Benevento. La notizia è stata diffusa poco fa ma era nell'aria già da diversi giorni. Il politico di Ceppaloni ha protocollato le dimissioni poco fa a Palazzo Mosti, sede della giunta e degli uffici del sindaco della città.Continua a leggere

Clemente Mastella dimesso dall’ospedale : era stato ricoverato ieri per un malore : Clemente Mastella è tornato a casa in tempo per festeggiare il Natale: ricoverato ieri in terapia intensiva , questa mattina, in seguito ai dovuti accertamenti, è stato dimesso dall’ospedale San Pio di Benevento. L’ex Guardasigilli aveva accusato difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale: le condizioni non erano apparse gravi, ma ha comunque passato la notte in ospedale sotto osservazione. Numerosi sono stati gli auguri di pronta ...

