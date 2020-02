LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: Sofia Goggia e Federica Brignone inseguono la vittoria (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperGIGANTE La cancellazione della discesa di ieri – Le azzurre al via della gara – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Rosa Khutor (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si riuscirà a correre sul pendio russo? Per il momento il maltempo ha messo in ginocchio gli organizzatori, costretti a cancellare tutte le prove in programma e anche la discesa di ieri. La speranza è che oggi il meteo volga verso il sereno e si possa, finalmente, correre almeno una prova di questo weekend. Se non ci saranno ulteriori intoppi la gara scatterà alle ore 9.00 italiane e rappresenterà una ghiottissima occasione per le nostre rappresentanti. Oltre al fatto che le sciatrici azzurre stanno volando sulle ali dell’entusiasmo, le ... oasport

