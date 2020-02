La storia di Gli uomini non cambiano, il classico di Mia Martini a Sanremo 1992 (Di domenica 2 febbraio 2020) Mia Martini portò "Gli uomini non cambiano" in gara a Sanremo 1992. Con la sua penultima partecipazione al Festival raggiunge il secondo posto che le permette di andare a rappresentare l'Italia all'Eurofestival. Achille Lauro e Annalisa ripropongono questo grande classico nella serata cover di Sanremo 2020. fanpage

