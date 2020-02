Juventus Fiorentina 3-0: cronaca e tabellino (Di domenica 2 febbraio 2020) All’Allianz Stadium, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Alessandro Villano, inviato a Torino) – La Juventus non tradisce le aspettative e torna subito alla vittoria dopo la sconfitta di Napoli. Apre le marcature Cristiano Ronaldo su rigore concesso per il fallo di mano di Pezzella. La Fiorentina però è pericolosa e solo un grande Szczesny impedisce il pareggio. Ripresa che si apre con i viola in attacco, ma Ronaldo è freddo e dal dischetto realizza la doppietta, dopo il fallo di Ceccherini su Bentancur. De Ligt al 91′ realizza il tris con un colpo di testa da azione di calcio d’angolo. Sintesi Juventus Fiorentina 3-0 MOVIOLA 91′ Gol De Ligt – Matthijs De Ligt cala il tris: colpo di testa su azione di calcio d’angolo 80′ Doppietta Ronaldo – Cristiano ... calcionews24

juventusfc : Le parole di Mister #Sarri, oggi, in conferenza stampa: «La Fiorentina è una squadra pericolosa» Report ??… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di #DeLigt ?? La #Juventus stende 3?-0? la #Fiorentina in #SerieA ?? Il… - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… -