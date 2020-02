GF VIP 4, Antonio Zequila ancora contro Patrick: “Sei un escremento” e il pubblico lo vuole subito fuori (Di domenica 2 febbraio 2020) Ci aspettavamo che nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda venerdì sera si sarebbe, almeno sfiorato, il tema improperi di Antonio Zequila e offese pesantissime, nei confronti di Patrick Pugliese. Ma a quanto pare il buon Patrick, che ha tutto il pubblico dalla sua parte, non ha dalla sua il conduttore del programma che continua a ignorare, tra l’altro, quello che è il sentiment del pubblico. Le offese che Antonio Zequila rivolge a Patrick sono inqualificabili ed è per questo, visto che sui social si è chiesto a gran voce anche l’espulsione dell’attore, ci aspettavamo che si affrontasse quanto meno il tema. Non ci aspettavamo una espulsione, ma almeno delle scuse in diretta nazionale da parte del Zequila, che si offende al sol sentire il nomignolo “er mutanda”, sarebbero state cosa buona e giusta. Antonio Zequila CONTINUA A OFFENDERE Patrick CON ... ultimenotizieflash

