Ex Marzotto, demolita completamente la fabbrica (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAnche quattro ruspe contemporaneamente e due autobotti che incessantemente hanno bagnato le polveri per limitare i disagi. Così in una settimana di lavoro, dall’area dell’ex Marzotto, nella parte orientale della città di Salerno, è stato completamente demolito lo scheletro dell’opificio tessile che dovrà lasciare il posto ad un progetto di rigenerazione urbanistica che darà forma a tre torri residenziali, un centro commerciale, un parco giochi ed un parcheggio. Il nuovo quartiere, che Iniziative a immobiliari Srl ha chiamato Porta del Mare, sorgerà al posto della fabbrica dismessa ed abbattuta in una settimana di lavoro nel corso della quale sono state adottate dall’impresa tutte le precauzioni per evitare la propagazione di polveri e limitare al massimo i disagi sulla zona circostante. Entro la fine ... anteprima24

