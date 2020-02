Con la mazza di ferro contro i carabinieri che lo multano: bulgaro ai domiciliari (Di domenica 2 febbraio 2020) Lo straniero è andato su tutte le furie dopo aver ricevuto una sanzione amministrativa a causa di alcune problematiche circa l'efficienza del proprio mezzo, riscontrate dai militari in un posto di blocco Federico Garau  Luoghi: Cerignola ilgiornale

viviana_mazza : La figlia di #Kobe, Gianna detta Gigi, morta con lui - gabrieleporri : @grabby68 Davvero, se stessi bene di salute e me lo trovassi davanti con una mazza da baseball in mano, non so dove potrei arrivare. - rembon63 : @HuffPostItalia Non sa una mazza, le Sardine sono state invitate da Fabrica, che sì è un polo di comunicazione nato… -