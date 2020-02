Belgio: accoltella persone in strada, secondo episodio dopo Londra (Di domenica 2 febbraio 2020) Pochi minuti dopo l’attacco ad alcuni passanti nel cuore di Londra, arriva la notizia di un altro fatto di sangue ora al vaglio delle autorità locali. Almeno due persone sono state accoltellate a Gand, in Belgio, da un assalitore che sarebbe stato poi neutralizzato dalla polizia. Paura in Belgio: uomo accoltella i passanti Paura in Belgio, a pochi minuti dall’assalto contro alcuni passanti nel cuore di Londra. A Gand, città delle Fiandre orientali, una persona avrebbe accoltellato alcune persone le cui condizioni non sarebbero ancora note. secondo i media locali, l’assalitore sarebbe stato fermato dalla polizia poco dopo l’aggressione, probabilmente ferito a una mano da un colpo di pistola sparato dalle forze giunte sul posto. L’intera area è stata isolata. *immagine in alto: fonte/Twitter HLN.Be, dimensioni modificate L'articolo Belgio: accoltella persone in strada, ... thesocialpost

MediasetTgcom24 : Belgio, uomo accoltella due persone in strada: bloccato dalla polizia #gand - fattoquotidiano : Belgio, uomo accoltella due persone per strada a Gand. La polizia gli spara per fermarlo - Marinamas : RT @fanpage: Belgio, uomo accoltella due persone in strada -