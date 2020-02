Acerra, il sindaco risponde all’ex ministro Frattini: “Così fa un favore alla camorra” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAcerra (Na) – In merito ad alcune affermazioni sui social dell’ex ministro Franco Frattini, riportate dagli organi di stampa, il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri dichiara: “Le dichiarazioni dell’ex ministro Franco Frattini tra generalizzazione e moralismo, si avvicinano molto al qualunquismo. E’ gravissimo il suo attacco ingiustificato è assolutamente poco informato ad un’intera Comunità. L’inconsapevole giudizio di Frattini mal si addice al suo ruolo istituzionale presente e passato. Ci saremmo aspettati altro da un uomo delle Istituzioni e della sua parte politica. In più, dire che ‘tutto è camorra’ significa fare un favore alla camorra, è un po’ come dire che ‘niente è camorra’. Per questo motivo ci rifiutiamo anche di dare pubblicità a quanto detto. Purtroppo queste affermazioni finiscono per allontanare sempre più i cittadini dalle ... anteprima24

