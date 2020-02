Selfie, web e santini: le monache di clausura studiano da manager (Di sabato 1 febbraio 2020) Fabio Marchese Ragona In 300 al tavolo sulla gestione del patrimonio degli istituti: "Non siamo fuori dal mondo" Le più numerose sono le clarisse, seguite dalle benedettine e dalle carmelitane scalze. Le trappiste invece sono soltanto in due. Più di trecento suore di clausura, lasciati i monasteri sparsi per l'Italia e interrompendo quella routine fatta principalmente di preghiera, si sono ritrovate eccezionalmente a Roma, all'Auditorium Antonianum, convocate dal Vaticano per partecipare a un convegno sull'economia al servizio delle forme di vita contemplativa, un modo per trasmettere alle religiose alcune linee guida per amministrare al meglio il patrimonio delle proprie comunità. Sono econome e badesse, molte di loro escono per la prima volta dal convento per un evento del genere, l'emozione di tante, soprattutto le più giovani, è ben visibile sui loro visi avvolti dal ... ilgiornale

