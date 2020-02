Scoperte Cellule Speciali che Rigenerano i Polmoni una Volta Abbandonata La Sigaretta (Di sabato 1 febbraio 2020) Perdere l’abitudine di fumare talVolta può risultare un’ottima scelta con risultati efficaci, attraverso alcune ricerche, si è riscontrato che perdere questa cattiva abitudine può risvegliare alcune Cellule che permettono ai Polmoni di rigenerarsi. Una scoperta rivelata da uno studio pubblicato su Nature, condotto dai ricercatori dell’University College London (UCL), basato sugli ultimi dati del National Statistics Institute. Tali Cellule proteggono anche l’organismo dal cancro e sono invisibili nell’organismo di chi fuma, perchè vanno a nascondersi in alcune ghiandole sottomucose, per cui risultano invisibili ed impercettibili. Non si sa ancora come nascono queste Cellule, ma importanti ricerche hanno rivelato che sottoponendo alcuni ex fumatori si sono Scoperte Cellule sane come se non si fosse mai fumato. Per cui la loro presenza è fondamentale per recuperare ... youreduaction

MattiaIlSindaco : I polmoni si rigenerano se smetti di fumare. Scoperte le speciali cellule che 'rimpiazzano' quelle mutate -… - marilenaboldrin : RT @greenMe_it: I polmoni si rigenerano se smetti di fumare. Scoperte le speciali cellule che ‘rimpiazzano’ quelle mutate ? - arataspoladore : RT @greenMe_it: I polmoni si rigenerano se smetti di fumare. Scoperte le speciali cellule che ‘rimpiazzano’ quelle mutate ? -