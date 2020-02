Sassuolo-Roma 4-2, Serie A 2019-2020: Caputo decisivo con una doppietta, giallorossi al tappeto (Di sabato 1 febbraio 2020) Pessima sconfitta e situazione di classifica abbastanza preoccupante in ottica Champions League per la Roma, uscita con le ossa rotte dall’anticipo serale della 22ma giornata di Serie A 2019-2020 andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La compagine emiliana si è imposta nettamente con lo score di 4-2 grazie ad un fantastico Francesco Caputo, autore di una doppietta, e ai singoli gol di Filip Djuricic e Jeremie Boga, mentre per i giallorossi non sono stati sufficienti le reti siglate nel secondo tempo da Edin Dzeko e Jordan Veretout (su rigore). Il Sassuolo parte forte dai blocchi e sblocca la sfida dopo 7′ con la bellissima giocata di Caputo, il quale si ripete nove minuti più tardi con la deviazione vincente sull’assist di Toljan per il 2-0 dei neroverdi. La Roma non riesce a rispondere e continua a subire la qualità tecnica della squadra ... oasport

