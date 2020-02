Ragazzi perduti: The CW ordina la nuova versione del pilot (Di sabato 1 febbraio 2020) Ragazzi perduti potrebbe diventare una serie tv: The CW ha ordinato la nuova versione del pilot dopo alcuni cambiamenti. Ragazzi perduti potrebbe ancora tornare sugli schermi, questa volta televisivi: The CW ha infatti ordinato il pilot della nuova versione della potenziale serie tv tratta dall'omonimo film. Un anno fa il network aveva deciso di chiedere che venissero effettuati degli importanti cambiamenti sulla sceneggiatura del potenziale show, oltre ad aver liberato i membri del cast dal loro cotratto. La regia del primo pilot di Ragazzi perduti era stata affidata a Catherine Hardiwcke. La seconda versione à stata firmata da Rob Thomas e dietro la macchina da presa ci sarà Marcos Siega, già nel mondo dei vampiri grazie a show come ... movieplayer

