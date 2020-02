Percosse e digiuni per i bambini dell'asilo: titolare e tre educatrici indagate per maltrattamenti nel Pavese (Di sabato 1 febbraio 2020) Ai bambini dai tre mesi ai tre anni cibo razionato e Percosse, un bambino di due anni con disturbi del linguaggio legato al seggiolone e colpito con uno schiaffo. La titolare ordinava meno cibo del necessario (facendosi pagare la retta per intero) e ordinava di cambiare non... repubblica

