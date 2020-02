Paola Marella e la lotta contro il tumore: “In un anno mi sono sottoposta a 6 interventi” (Di sabato 1 febbraio 2020) Paola Marella, conduttrice e agente immobiliare, non ha mai parlato molto di sè. Una donna riservata e con una classe da fare invidia a molti volti noti dello spettacolo, Paola ha deciso di parlare anche per lanciare un messaggio molto forte a tutte quelle donne che, come lei, hanno sofferto e soffrono. Tutto iniziò da un post che Paola Marella decide di pubblicare sul suo profilo Instagram. Paola compare sorridente, in costume da bagno. Poi qualcuno notò quella cicatrice sul seno. Un momento di vacanza trascorso in compagnia con la propria famiglia: Paola sapeva che prima o poi avrebbe dovuto rispondere pubblicamente, sottolineando cosa ha dovuto sopportare prima di ritenersi del tutto fuori pericolo. Un male che per molti è incurabile e definitivo, ma dal quale si può uscire anche vincenti e più forti di prima: “Non pubblico molte mie foto, ma quando lo faccio arrivano puntuali ... caffeinamagazine

