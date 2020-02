Neonata morta dopo il parto a Roma, autopsia smentisce la madre: uccisa con forti colpi alla testa (Di sabato 1 febbraio 2020) La Neonata morta subito dopo il parto a Vitinia non sarebbe caduta dalle mani della madre, sbattendo la testa. Secondo i risultati dell’autopsia, le cause del decesso sarebbero compatibili con dei colpi violenti alla testa: la piccola è stata forse sbattuta contro un mobile, o percossa con un oggetto. L’autopsia effettuata sul corpicino della Neonata morta a Vitinia lo scorso 18 gennaio subito dopo il parto smentisce la versione della mamma: le cause del decesso sono incompatibili con una caduta. La testa della piccola sarebbe stata sbattuta contro un mobile o colpita con un oggetto: lo dice l’esame del medico legale, agevolato dalla tac effettuata dai dottori del Bambin Gesù, dove la Neonata è stata ricoverata per due giorni in condizioni gravissime. Per 48 ore i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita: non ci sono riusciti, troppo gravi le ferite ... limemagazine.eu

