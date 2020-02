Milano Plastic free. 100 globi d’artista per raccontare un futuro sostenibile (Di sabato 1 febbraio 2020) In piazza della Scala è stato posato il primo globo d’artista per sensibilizzare i cittadini al contrasto dei cambiamenti climatici laprimapagina

ADM_assdemxmi : RT @lorenteggio: L’ACQUA DEL RUBINETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: BUONA, A KM 0 E 100% PLASTIC FREE - lorenteggio : L’ACQUA DEL RUBINETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: BUONA, A KM 0 E 100% PLASTIC FREE - CorriereQ : L’ACQUA DEL RUBINETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: BUONA, A KM 0 E 100% PLASTIC FREE -